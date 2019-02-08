روائية ليبية تفوز بجائزة “مي غصوب” للرواية

فازت رواية

“عايدون” للكاتبة الليبية كوثر الجهمي بجائزة “مي غصوب” للرواية،

المقدمة من دار الساقي للنشر والتوزيع في دورتها الأولى 2019.

وقالت لجنة التحكيم،

الخميس، إن الجهمي حظيت بالتكريم لأنها “تتغلغل إلى الواقع الليبي بسلاسة وشاعرية،

وتضيء على صور جديدة وغير معروفة من هذا الواقع”، حسب ما نقله موقع الجزيرة نت.

وأضافت اللجنة أن

“عايدون” الفائزة بالجائزة التي تُمنح لكاتب لم يسبق أن نشر كتابًا من قبل،

هي “مزيج ناجح من الواقعية والفانتازيا، بالإضافة إلى أنها تخرج من الواقع الليبي

لتطرح مشاكل وقضايا عربية وإنسانية، أضف إلى ذلك متانة السرد وقوّة البناء والتركيب”.

وكان من المقرّر

الاحتفال بصدور الرواية الفائزة في بيروت بحضور مؤلفتها ولكن ظروفًا حالت دون دخولها

لبنان، بحسب الجزيرة نت.

وتصدر الرواية الفائزة

في 17 فبراير، وستكون متوفرة في كل المكتبات في لبنان والبلدان العربية وجميع معارض

الكتب المقبلة.

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