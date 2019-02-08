بالتمر يؤكد :” لا يوجد حصر واضح للعائدين الليبيين حتى الساعة”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أن تشكيل لجنة مراجعة ملف “العائدون من المهجر” جاء بناءً على حرص المصلحة على ضبط أي تزوير في دخول المعنيين بطرق غير قانونية .

وقال بالتمر – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن” المصلحة تعمل منذ فترة على ملف العائدون، وقد طلبنا في مراسلاتنا لمكاتب المصلحة على مستوى ليبيا أعداد العائدون”، لافتاً بأنه لا يوجد حصر واضح لهم حتى الساعة .

وأضاف بالتمر أن” ردود المكاتب وصلت إلينا وبناءً عليه ستنطلق اللجنة المكلفة من قبلنا بمراجعة ملفات العائدون في كل مكتب، للتثبت من صحة البيانات واستبعاد الملفات الغير مستوفية” .

وأشار بالتمر إلى وجود خلط في مفهوم العائدون، موضحاً بأن العائدون هم الذين يدعون الانتماء إلى الأصول الليبية وتقدموا بملفاتهم إلى الأحوال المدنية ثم تعرض ملفاتهم على لجنة الجنسية، وهؤلاء إلى الآن لم يتقدموا بملفاتهم إلى اللجنة الاخيرة لاستيفاء باقي إجراءتهم .

وأكد بالتمر بأن اللجنة سوف تخرج بنتائج مرضية، مشيراً بأن تم اختياررئيس اللجنة حاتم محمود يوسف والذي يعد من الكفاءات ويشغل أيضاً رئيس مكتب العائدون في مدينة البيضاء، وسبق في يناير من العام 2107 أن تم ضبط عدد 4000 ملف قيد أسرة مزور للعائدين مزور خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2016، بفضل معرفته وحنكته في هذا الاختصاص .

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، الأربعاء، قرّر تشكيل لجنة مراجعة ملف “العائدون من المهجر” .

ونص القرار الذي حمل رقم 70 لعام 2019، على أن تتشكل اللجنة برئاسة حاتم محمود يوسف، وبعضوية رمضان نوح، وصلاح البدري، وعبد الباسط امحمد.

وحدد القرار مهام اللجنة بـالتفتيش على ملفات العائدين من المهجر للتأكد من صحة القيد ومن كافة المستندات أساس القيد وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

ودعا القرار مديري الفروع بالمصلحة إلى تقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجنة لإنهاء المهام المكلفة بها وإن تكون للجنة كافة الصلاحيات خلال فترة عملها والاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهمتها.

ونص القرار أن تكون مدة هذه اللجنة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار على أن تصرف لهم مكافأة مالية عند الانتهاء من أداء مهامها وتقديم النتائج.

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