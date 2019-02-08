وعود برفع مستوى الخدمات الطبية في صبراتة وصرمان

أكد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور محمد هيثم أن الوزارة بصدد توفير احتياجات مستشفيات صبراتة وصرمان في فترة زمنية أقصاها شهر رمضان القادم.

وأشار وكيل عام الوزارة في تصريحات عقب زيارة تفقدية أجراها رفقة وفد من الوزارة للمراكز الصحية والمُستشفيات في المنطقة إلى أن الوزارة تستعد لتفعيل مُستشفى صرمان العام بأقصى قدرة استيعابية له.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن هيثم أصدر تعليماته للجهات المعنية لاستكمال المشاريع الصحية المُتوقفة ببلدتي صبراتة وصرمان، وتسوية أوضاع موظفي القطاع هناك، إضافة إلى توجيهه للإسراع بتوفير الاحتياجات العاجلة لمُستشفيات المنطقتين.

وفي السياق ذاته، لفت الوكيل إلى دور المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة في توفير مكان مُناسب لتلقي مرضى الأورام للعلاج في ليبيا، مُشيداً بالأطقم الطبية العاملة داخله.

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