اليونيسيف يبحث سبل دعم المرافق التعليمية والصحية ببلدية بنغازي

بنغازي-العنوان

بحث المجلس التسييري لبلدية بنغازي سبل دعم منظمة اليونيسيف في ليبيا للمرافق التعليمية والصحية في المدينة من خلال صيانة المدارس ورياض الأطفال.

وخلال اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري المكلف لبلدية بنغازي إدريس غيث اقدورة ورئيس منظمة اليونيسيف في ليبيا عبد الرحمن غندور تم مناقشة سُبل دعم المنظمة للمرافق التعليمية والصحية وتوفير مساحات صديقة وآمنة للطفل.

كما تم في الاجتماع الذي عقد أمس الخميس مناقشة العديد من الأمور أهمها النظر إلى احتياجات الفئات الخاصة وتوفير الاحتياجات الضرورية لمركز المعاقين بنغازي.

يشار إلى الاجتماع حضره وكيل ديوان بلدية بنغازي ورئيس وأعضاء لجنة التواصل الدولي بالبلدية ومديري إدارتي العلاقات العامة والإعلام المحلي والمتابعة وضمان الجودة.

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