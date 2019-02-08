تعرف على المجريات العسكرية في منطقة مرزق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة عن تناوب مقاتلات سلاح الجو الليبي على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في مناطق متفرقة بالقرب من مدينة مرزق .

وأكدت الغرفة أن الضربات كانت قاسية وموجعة للجماعات التشادية وحلفائها التي عاثت في أرضنا فساداً، لافتًا إلى أن المقاتلات عادت إلى قاعدة تمنهنت بسلامة .

وكشفت مصادر أمنية وطبية متطابقة، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي جرت في مدينة أوباري أمس الخميس، خاصة تلك التي وقعت في محيط حقل الشرارة، الذي أفادت المصادر بأنه لا يزال تحت سيطرة قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وذكرت المصادر أن الكتيبة 173 و الكتيبة 177 المتمركزة في معسكر “تندي” في أوباري تمكنت من صد هجوم من قبل مجموعة مسلحة يرجح أنها تابعة لآمر منطقة سبها العسكرية – المعين من قبل الرئاسي – الفريق ركن علي كنه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أنباء عن إصابة آمر الكتيبة 173 بجروح خلال الهجوم، موضحة أن القوات المسلحة تتمركز الآن وتنتشر حول حقل الشرارة.

وأفادت المصادر أن الهجوم أسفر عن استشهاد أحمد عيسي التارقي الكتيبة 173 مشاة، ومحمد اوداعة الحسناوي الكتيبة 177 مشاة، وإصابة عدد أربعة جنود آخرين وتم صد الهجوم ومطاردة العصابات إلى مابعد الشركة الرومانية.

وقال مصدر طبي من مستشفى أوباري العام، إن المستشفى استقبل 5 قتلى، بينهم جثتث تابعة للكتيبة 177 و3 أخرى لأشخاص لم تُعرف هويتهم حتى الآن، بالإضافة إلى 7 جرحى، جرّاء الاشتباك التي وقعت فجر اليوم بمعسكر تيندي المتاخم لجبل تيندي في الجنوب.

وأوضح المصدر أن «الكتيبة 177 دخلت أوباري عام 2016 كانت قوة محايدة تحت اسم 456 باتفاق بين قبيلة الحساونة والطوراق والتبو من أجل فرض الأمن والسلم.

يشار إلى أن كتيبة طارق بن زياد المقاتلة حذرت عقب السيطرة على حقل الشرارة ودخول مدينة أوباري أي قوة تتبع لحكومة الوفاق الوطني في الجنوب الليبي وتحاول التمركز في معسكرات الدولة أو الممتلكات العامة لتفرض وجودها ستكون هدف مشروع.

وأكدت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه من باب إخلاء الذمة والمسؤولية وجهت هذا التحذير، موضحة أن الكتيبة على جاهزية واستعداد تام لتنفيذ الأوامر.

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