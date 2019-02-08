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وزير “صحة الوفاق” يزور مستشفى صبراته التعليمي

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

زار وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني، المعهد القومي لعلاج الأورام و مستشفى صبراته التعليمي.

و عقد وزير الصحة  اجتماع بمقر المعهد القومي لعلاج الأورام بحضور مدير العام للمعهد ورؤساء الأقسام والإدارات حيث تجول الوزير بأقسام المعهد .

و أكد وزير الصحة ، معالجة المشاكل الاختناقات التي تعيق هذا المعهد ثم تابعه ميدانيه نسبه الانجاز بالمشاريع التي هي قيد التنفيذ بهذا المعهد و استئناف العمل بها.

ودعاء أدارة المستشفيات للاستقطاب العناصر الطبية وتشجيعهم للحد من تسربهم إلى القطاع الخاص و وعد بمعالجه كل العراقيل والصعوبات التي تواجه قطاع الصحة و خاصة داخل بلدية صبراتة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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