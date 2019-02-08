غدا.. عقد الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش القمة الأفريقية

المتوسط:

أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ، “انه سيعقد غدا السبت الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الإفريقية الثانية والثلاثين والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا”.

وصرحت مصادر بالجامعة العربية بأديس أبابا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة بأنه سيشارك في الاجتماع الذي يعقد بمقر الاتحاد الأفريقي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم دعما للعملية السياسية في ليبيا.

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