طائرة تابعة لحفتر تقصف حيا سكنيا في مرزق جنوب غرب ليبيا

قصفت طائرة حربية، تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، حيا سكنيا داخل مدينة مرزق، التي تقطنها غالبة من مكون قبائل التبو.

وأسفر القصف الجوي عن أضرار مادية في بيوت وسيارات السكان المحليين، دون وقوع قتلى أو جرحى من المدنيين.

ويوم الإثنين الماضي سقط سبعة قتلى واثنين وعشرين جريحا، كلهم من المدنيين، في قصف جوي لطائرات حفتر على مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا.

طالبت إدارة الخدمات الصحية بمدينة مرزق، جنوب ليبيا، والمستشفى العام بالمدينة، بالدعم المباشر للمنطقة بشكل عاجل، من قبل منظمة الصحة العالمية.

ودعت الإدارة والمستشفى في بيان لهما أعضاء مجلس النواب الممثلين للمنطقة، إلى التواصل المباشر مع المنظمات الدولية الداعمة لوزارتي الصحة في حكومة الوفاق والحكومة الموازية شرق ليبيا، بإيقاف الدعم الفوري لهما.

وعزا البيان أسباب الدعوة إلى إيقاف التعامل مع الوزارتين من قبل المنظمات الدولية، إلى عدم تواصلهما مع الإدارات المسؤولة عن القطاع الصحي في مدينة مرزق، التي تمر بظروف صعبة نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له مؤخرا، إضافة إلى الأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت إدارة الخدمات ومستشفى مرزق العام، أن حكومة الوفاق الوطني لم تتواصل معهما، رغم تكليفها فريقا لتحديد احتياجات الجنوب لم يكلف نفسه التواصل معها، للوقوف على ما وصف بالمأساة التي وقعت على مستشفى مرزق العام.

من جانبها طالبت إدارة الخدمات الصحية بمدينة مرزق، جنوب ليبيا، والمستشفى العام بالمدينة، بالدعم المباشر للمنطقة بشكل عاجل، من قبل منظمة الصحة العالمية.

ودعت الإدارة والمستشفى في بيان لهما أعضاء مجلس النواب الممثلين للمنطقة، إلى التواصل المباشر مع المنظمات الدولية الداعمة لوزارتي الصحة في حكومة الوفاق والحكومة الموازية شرق ليبيا، بإيقاف الدعم الفوري لهما.

وعزا البيان أسباب الدعوة إلى إيقاف التعامل مع الوزارتين من قبل المنظمات الدولية، إلى عدم تواصلهما مع الإدارات المسؤولة عن القطاع الصحي في مدينة مرزق، التي تمر بظروف صعبة نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له مؤخرا، إضافة إلى الأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت إدارة الخدمات ومستشفى مرزق العام، أن حكومة الوفاق الوطني لم تتواصل معها، رغم تكليفها فريقا لتحديد احتياجات الجنوب لم يكلف نفسه التواصل معها، للوقوف على ما وصف بالمأساة التي وقعت على مستشفى مرزق العام.

طيران حفتر يقصف مدينة مرزق تزامنا مع وقت صلاة ليوم الجمعة . قصف المدن والأمنيين ليست بطولة ولا رجالية . Posted by ‎قناة التبو على الفيس بوك‎ on Friday, February 8, 2019

طيران حفتر يقصف مدينة مرزق تزامنا مع وقت صلاة ليوم الجمعة . قصف المدن والأمنيين ليست بطولة ولا رجالية .

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