الحكومة المؤقتة ترسل قافلة من السلع التموينية بعدد 100 شاحنة لمناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الحكومة المؤقتة تجهيزها قافلة من السلع التموينية بعدد 100 شاحنة إلى كافة الجمعية الاستهلاكية في الجنوب الليبي .

وفي وقت سابق وصلت قافلة تضم 160 ألف كيس دقيق من الحكومة المؤقتة إلى سبها والشاطئ .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، إن عملية التوزيع انطلقت من مقر مخازن وحدة مبيعات الشاطئ التابعة للحكومة المؤقتة لضمن خطة الأخيرة لإنعاش مناطق الجنوب الليبي بعد طول معاناة، وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة لها .

وأوضح العريبي بأن الكمية، عبارة عن 160 ألف كيس دقيق ستشمل عدد 113 مخبز في سبها وعدد 52 مخبز بالشاطئ، على أن يتم توزيع نفس الكميات بشكل دوري مستمر .

وأكد العريبي توزيع ونقل هذه الكميات، سيتم تحت حماية الأجهزة الأمنية وقوات الجيش لضمان عدم تعرضها للسطو أو التهريب بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من المواطنين بعد أن وصل سعر الكيس الواحد فى السوق السوداء إلى مابين 50 إلى 130 دينار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24