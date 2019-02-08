إلقاء القبض علي مواطنين من درنة في مدينة مصراتة بتهمة الانتماء للقاعدة

قالت مصادر محلية من مدينة مصراتة الليبية، إن أجهزة الأمن في المدينة، قبضت على المواطن كامل عزوز، من مدينة درنة، المشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة، وشقيقه عبد السلام عزوز.

وأضافت المصادر أن عملية القبض على الشقيقين جرت أثناء وجودهما في مدينة مصراتة، وبعد رصدهما ومتابعتهما مساء أمس الخميس.

وأوضحت المصادر أن عزوز خرج من درنة في مايو 2018م، عن طريق البر، ووصل مدينة مصراتة بعدما انتشرت شائعات عن إصابته بلغم أرضي.

وكان عزوز قد سجن عام 1994م في سجن بوسليم، وأفرج عنه عام 2008م، وتحصل على تعويض مالي مقابل فتره سجنه من قبل النظام السابق.

وشارك عزوز في ثورة فبراير عام 2011، وأصبح عنصرا فاعلا في كتيبه بوسليم، التي تولى فيها رئيس مجلس الشوري بكتيبة بوسليم.

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