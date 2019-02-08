بعد إجتماع فى باطن الجبل .. قبائل الصيعان تعلن موقفها من عمليات الجيش بالجنوب

ليبيا – أصدر المجلس الأعلى لقبيلة الصيعان إحدى كبريات قبائل أقصى الغرب الليبي بياناً مشتركاً مع منظمات المجتمع المدني ومثقفي مدينتي بدر وتيجي ( عاصمة القبيلة ) حول عمليات الجيش في الجنوب الليبي .

وفى نسخة تلقتها المرصد من البيان الممهور بتوقيع رئيس المجلس ، تقدمت قبائل الصيعان عقب إجتماعها الجمعة بالتهنئة لأهالي الجنوب بتحرير مناطقهم وتأمينها من الإرهاب والإجرام والدخلاء عليه من البلدان المجاورة له .

وأضاف البيان : ” نشجع ونشد على أيدي قواتنا المسلحة الليبية في هذه العملية الشجاعة والوطنية، التي تهدف إلى استقرار وامن الجنوب بل وليبيا ككل من خلال الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتهديد التغيير الديمغرافي الذي يتعرض له جنوبنا وكذلك الجريمة المنظمة، والتهريب، وغيرها من الجرائم التي تؤثر على الدولة بشكل مباشر ورئيسي “.

وطالبت قبائل الصيعان عقب إجتماعها الذي سبق إصدار هذا البيان في بلدية باطن الجبل على دعم مؤسستي الجيش والشرطة بكل الإمكانات المادية والبشرية ورفع الحظر المفروض على استيراد السلاح والعتاد لمؤسستي الجيش والشرطة ” .

كما دعا البيان كافة منتسبي الجيش والشرطة بالإلتحاق بأعمالعن في أسرع وقت ممكن مع العمل على تنظيم وتطوير واستقلال هاتين المؤسستين وفق النظم القانونية المحلية والدولية.

وطالبت الصيعان بحل كل التشكيلات المسلحة التي لا تنضوي تحت أي من هاتين المؤسستين مع ضرورة العمل وعلى وجه السرعة، من أجل توحيد كل مؤسسات الدولة السيادية، المالية منها والتنفيذية .

وتوجه البيان بالتحية والتشجيع لدور القضاء الوطني على مايقوم به ودعت إلى تحييده عن النزاعات وحماية المحاكم والنيابات والأجهزة القضائية المختلفة.

وختمت قبائل الصيعان بيانها مؤكدة دعم كل المبادرات والمقترحات التي من شأنها دعم الحل السياسي، وتوحيد البلد وإنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات على أن تكون غير مشروطة، وتنفذ بأيادي ليبية ، بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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