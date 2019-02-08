افتتاح  فرع جديد للسجل المدني في منطقة تلّيل بصبراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر في زيارة قام بها اليوم إلى صبراتة فرعًا جديدًا للسجل بمنطقة تليل في صبراتة بهدف تسهيل الإجراءات الخدمية للمدنيين في المنطقة الغربية صبراتة وتخفيف العبء على فرع السجل المدني بالمدينة.

وكان في استقبال رئيس المصلحة محمد بالتمر عمداء بلديات كل من صبراته وصرمان والجميل وراقدالين، إضافة إلى أعيان ووجهاء المنطقة.

وقد ناقش عمداء البلديات مع رئيس المصلحة إمكانية تسهيل الإجراءات الخدمية في المنطقة الغربية مطالبين بإنشاء فرع للسجل المدني يضم البلديات الأربعة تحت مسمّى فرع الساحل الغربي .

ووافق رئيس مصلحة الأحوال المدنية على إنشاء مكتب خدمي جديد بمنطقة الجميل بعد أن يتم تخصيص مبنى له .

وجاءت الموافقة على فتح مكتب للسجل المدني بمنطقة الجميل بناء على طلب عميد البلدية نظرا لزيادة عدد السكان في المنطقة.

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