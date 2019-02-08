المتوسط:
أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، ” إن المصلحة تعمل منذ فترة على ملف العائدين، و لا يوجد حصر واضح لهم حتى الآن” .
وأكمل بالتمر، خلال تصريحات صحفية له ، ” أن اللجنة المكلفة بملف العائدين تعمل على تثبت من صحة البيانات واستبعاد الملفات غير المستوفية” .
وأوضح بالتمر، ” هناك خلط في مفهوم العائدين، فهم الذين يدعون الانتماء إلى الأصول الليبية وتقدموا بملفاتهم إلى الأحوال المدنية ثم تعرض ملفاتهم على لجنة الجنسية”.
The post مصلحة الأحوال المدنية : لا يوجد حصر واضح للعائدين حتى الآن appeared first on صحيفة المتوسط.
أضف تعليقـك