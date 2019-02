مصلحة الأحوال المدنية : لا يوجد حصر واضح للعائدين حتى الآن

المتوسط:

أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، ” إن المصلحة تعمل منذ فترة على ملف العائدين، و لا يوجد حصر واضح لهم حتى الآن” .

وأكمل بالتمر، خلال تصريحات صحفية له ، ” أن اللجنة المكلفة بملف العائدين تعمل على تثبت من صحة البيانات واستبعاد الملفات غير المستوفية” .

وأوضح بالتمر، ” هناك خلط في مفهوم العائدين، فهم الذين يدعون الانتماء إلى الأصول الليبية وتقدموا بملفاتهم إلى الأحوال المدنية ثم تعرض ملفاتهم على لجنة الجنسية”.

