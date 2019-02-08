قبائل الصيعان بباطن الجبل تبارك عمليات الجيش في الجنوب

بدر-العنوان

أصدر أهالي وأعيان المجلس الأعلى لقبيلة الصيعان بياناً مشتركاً مع منظمات المجتمع المدني ومثقفي مدينتي بدر وتيجي أيدوا فيه عمليات الجيش الليبي العسكرية في الجنوب.

وهنأ البيان الذي صدر عقب اجتماع قبائل الصيعان الذي عقد اليوم الجمعة أهالي الجنوب بتحرير مناطقهم وتأمينها من الإرهابيين والمجرمين والدخلاء من البلدان المجاورة.

وقال البيان “نشد على أيدي قواتنا المسلحة العربية الليبية في هذه العملية الشجاعة والوطنية، التي تهدف إلى استقرار وأمن الجنوب، بل وليبيا ككل من خلال الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتهديد التغيير الديمغرافي الذي يتعرض له جنوبنا وكذلك الجريمة المنظمة، والتهريب، وغيرها من الجرائم التي تؤثر على الدولة بشكل مباشر ورئيسي “.



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