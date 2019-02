المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تخصيص مكافآت مالية إلي عناصر الشرطة بمديرية أمن الجفارة.

وأوضحت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الجمعة، ” إن هذا الأجراء هدفه تشجيع وتقدير لجهودهم المبذولة وأداء مهامهم المكلفين بها على أكمل وجه.”

