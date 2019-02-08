توقعات حالة الطقس ليوم غدا السبت 9 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد في نشرة جوية ليوم غدا السبت 9 فبراير 2019 في ليبيا أن تشهد الاجواء عبور جبهة باردة شمال شرق البلاد، والرياح تكون شمالية غربية رطبة.

وأوضح الخبراء أن الاجواء ليوم غدا تكون مشابهة لأجواء يوم الجمعة على كافة المناطق مع سماء صافية الي قليلة السحب واحتمال سقوط بعض الامطار على الساحل الشرقي والجبل الاخضر.

واضاف الخبراء ان الجبهة الباردة تعمل على تكاثف السحب مع امطار متوقعة على السدرة واجدابيا وسهل بنغازي والجبل الاخضر وتتعمق بشكل خفيف نحو الدواخل.

واشار الخبراء إلى أن الامطار تكون خفيفة الى جيدة خاصة بسهل بنغازي والجبل الاخضر حيث قد تصل 20 ملم.

وبيّن الخبراء أن درجات الحرارة تتواصل علي مستويات يوم الجمعة بحيث تتراوح مابين 15 الي 21 درجة ومابين 10 الي 14 درجة علي المرتفعات الجبلية.

وتكون حالة البحر خفيف الموج علي طول الساحل ارتفاع الموج لايتجاوز 1.00 متر. والله اعلم.

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