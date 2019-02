” الأفريكوم”: هدفنا الحد من تدخل روسيا في ليبيا

المتوسط:

أكد قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس والدهاوسر، ” أن أهم البنود هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها”.

وأضاف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ، ، خلال إفادته السنوية أمام الكونحرس الأميركي، ” إن الهدف الأخر هو كبح مساع روسيا للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة”.

وأوضح والدهاوسر، ” أن الإستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد”.

