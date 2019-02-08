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” الأفريكوم”: هدفنا الحد من تدخل روسيا في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس والدهاوسر، ” أن أهم البنود هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها”.

وأضاف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ، ، خلال إفادته السنوية أمام الكونحرس الأميركي،  ” إن الهدف الأخر هو كبح مساع روسيا  للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة”.

وأوضح  والدهاوسر، ” أن الإستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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