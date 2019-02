قبيلة الصيعان : عملية تطهير الجنوب ستعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

المتوسط:

أعلن أهالي وأعيان المجلس الأعلى لقبيلة الصيعان تأييدهم لعمليات الجيش الليبي العسكرية في الجنوب.

وأكد أهالي وأعيان قبائل الصيعان ، خلال بيان لهم عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة،” إن أهالي الجنوب يرحبون بتحرير مناطقهم وتأمينها من الإرهابيين والمجرمين والدخلاء من البلدان المجاورة”.

وأضاف أهالي وأعيان الصيعان ، ” إن هذه العملية الشجاعة والوطنية، التي تهدف إلى استقرار وأمن الجنوب، بل وليبيا ككل من خلال الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتهديد التغيير الديمغرافي الذي يتعرض له جنوبنا وكذلك الجريمة المنظمة، والتهريب، وغيرها من الجرائم التي تؤثر على الدولة بشكل مباشر ورئيسي “.

