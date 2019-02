المتوسط:

أعلن رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى عبد الرازق الناظوري منع إقامة أي مؤتمرات أو ملتقيات أو تظاهرات في بنغازي، دون الحصول على موافقة أمنية.

وأكد الناظوري، خلال خطاب موجه لمديري جهازي الأمن والمخابرات بالمدينة، ” أن استقبال أي وفود محلية أو أجنبية في المدينة أو عقد أي فعاليات أو نشاطات لا يجب أن يحدث إلا بعد أخذ الإذن من مدير أمن بنغازي”.

The post “الناظوري” : منع أقامة أي مؤتمرات أو تظاهرات في بنغازي دون توافر هذا الشرط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية