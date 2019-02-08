توقعات الطقس للايام القادمة .. منخفض جوي قطبي عميق قادم نحو ليبيا

توقع خبراء الارصاد أن وبحسب النماذج الجوية أن تشهد الاجواء تحرك كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة من شمال ووسط اوروبا في اتجاه وسط البحر المتوسط يتشكل من خلالها منخفض جوي قطبي عميق بحيث يتمركز على البحر الايوني مابين جنوب شرق ايطاليا وجنوب غرب اليونان من مساء يوم الاثنين 12 فبراير بحيث يؤثر على ليبيا بداية من يوم الثلاثاء على النحو التالي:

مناطق الشمال الغربي

حيث يبدا تاثير هذا المنخفض من يوم الثلاثاء في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالاخص على مرتفعات الجبل الغربي مع هطول الامطار بكميات متفاوتة ولكن ضعف الرطوبة وبعد مركز المنخفض الجوي على هذه المناطق يضعف من نسبة الامطار بحيث تتركزالامطار على المناطق الساحلية مابين طرابلس ومصراتة والدواخل من الناحية الشرقية وكميات الامطار تتراوح مابين 5 إلى 20 ملم تقريبا مع نشاط سرعة الرياح الشمالية الغربية —- من خلال تحديثات هذه الليلة قد تحدث مفاجات على هذه المناطق خلال يوم 15 او 16 وننتظر التحديثات القادمة.

مناطق الخليج

يبدأ تأثير المنخفض الجوي على هذا المناطق من يوم الاربعاء حيث يساهم في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع هطول الامطار بكميات هامة خاصة على المناطق الساحلية وتتراوح كميات الامطار مابين 20 إلى 45 ملم تقريبا مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية.

مناطق الشمال الشرقي

يبدأ تأثير المنخفض الجوي من يوم الثلاثاء ويتعمق الهواء البارد نحو هذه المناطق بشكل ملحوظ يعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة بالاخص على مرتفعات الجبل الاخضر مع هطول الامطار بكميات هامة وغزيرة إلى غزيرة جدا خاصة المناطق الواقعة من مدينة قمينس إلى غاية مدينة درنة حيث متوقع ان تصل كميات الامطار على بعض هذه المناطق إلى 120 ملم تقريبا وباقي هذه المناطق تتراوح كميات الامطار مابين 10 إلى 50 ملم مع احتمال سقوط بعض الثلوج على مناطق الجبل الاخضر الرياح حيث تنشط الرياح بشكل ملحوظ على هذه المناطق قد تصل إلى 90 كلم س على شكل هبات. والله اعلم

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