هل يسعى محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى ابتزاز المجلس الرئاسي؟

أفادت مصادر مطلعة، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يهدف إلى السيطرة على المشهد السياسي، عبر ابتزازه للمجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج.

وقالت المصادر إن الكبير يسعى إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية، ومنع وزير المالية من تنفيذ سياساته وقراراته، بهدف استمرار الأزمة التي تضمن له السيطرة والهيمنة على المشهد عبر خزائن وأموال الدولة الليبية.

واضافت أن محافظ المركزي استقطب الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار عبدالمجيد بريش، وعينه في المصرف الليبي الخارجي مستشاراً، لكشف مخالفات ضد المدير السابق المقال من المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، التي جاءت بسبب تواصله مع المحافظ المعين من مجلس النواب محمد الشكري.

وكشفت المصادر المطلعة عن خضوع بن يوسف للتحقيقات مع مكتب النائب العام، بسبب تقارير أعدها الكبير وبريش الذي يسعى للسيطرة على استثمارات تقدر بالمليارات مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

ونوهت المصادر إلى أن رفض الرئيس الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود للضغوط، قاد إلى تقديم شكوى من قبل بريش ضده، بتهمة الشهادة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتعرض الرئيس الحالي لمؤسسة الاستثمار علي محمود للحبس احتياطياً، على ذمة التحقيقات من قبل النائب العام، بناء على شكوى بريش قبل أن يتفاجأ مكتب النائب العام، بأن بريش استغل صفة مزورة، وكلف مكاتب محاماة مجهولة تقاضت من حسابات في الخارج مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار مبالغ أتعاب، تقدر بحوالي 28 مليون جنيه استرليني.

وحبس مكتب النائب العام بريش، بناءً على هذه الوقائع الموثقة بالمستندات، الأمر الذي جعل الكبير يخشى من تورطه في هذه القضية، فسافر فوراً إلى مالطا في سبيل تلميع صورته، و تبرير هذه الفضائح أمام المجتمع الدولي.

من جانبه حاول محمد بعيو المستشار الإعلامي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الحصول على موافقة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بمنح ترخيص لشركة أمنية تخص بعيو، حتى يتحصل من خلالها على عقود تأمين جهات معينة بمقابل مالي كبير يتكفل الصديق الكبير بتغطيته، غير أن باشاغا رفض منح الترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن الصديق الكبير، سحب مليوني دينار ليبي من حسابات وزارة الداخلية، دون علم الوزارة لتغطية عقود تمت بمعرفة الكبير وقت وصول البضاغة.

ونوهت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، بلغت على الحادثة لدى مكتب النائب العام، الأمر الذي أغضب الكبير، وقاد المستشار الإعلامي محمد بعيو، إلى شن حملة ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وقالت المصادر المطلعة أن ضغوطا كبيرة، تمارس على باشاغا لسحب هذه الشكوى وتسوية الموضوع ودياً.

ولفتت المصادر أن قوة الردع الخاصة وردتها تقارير خطيرة على استخدام الصديق الكبير لها، بمساعدة بعيو لتصفية حساباته السياسية مع خصومه.

وأفادت أن فريق تحقيق داخل مقر قوة الردع الخاصة، يفكر في تجهيز ملف متكامل ضد الصديق الكبير و بعيو، وتقديمه لمكتب النائب العام.

وأضافت أن مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، يقود حملة كبيرة ضد الفساد المالي والإداري، بإصداره أوامر بالقبض على عدة شخصيات مسؤولة، استهدفت عبدالمجيد بريش وتجار المحروقات ومحطات الوقود، مشيرة إلى أنها قد تستهدف الصديق الكبير.

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