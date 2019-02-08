بوشناف يصدر تعليماته بمنع تجول المركبات ذات الزجاج المعتم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليماته لمدراء الأمن بالمناطق، بضبط وحجز المركبات ذات الزجاج المعتم، ومنع تجولها بصورة نهائية.

وشدد الوزير، على ضرورة الاستدلال على من يقود تلك المركبات وإحالته إلى النيابة العامة، على أن لا يتم الإفراج عن مركبته إلا بعد تسجيلها لدى قسم المرور والتراخيص المختص وأن تُصادر إداريًا إذا تكرر ضبطها.

ووفقًا لتعليمات وزير الداخلية، يطلب من مدراء الأمن بالمناطق، التفتيش على محلات بيع كماليات السيارات ومصادرة معدات تعتيم زجاج السيارات، وكذلك الفلاشات الضوئية وأجهزة السارينة، والأجهزة اللاسلكية، وكل ما يتعلق بالتجهيزات الأمنية، على أن يقفل المحل نهائيًا في حالة تكرار المخالفة.

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