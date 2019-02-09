صور | الجيش يفتك بمجموعة جديدة من المعارضة التشادية شمال مرزق

ليبيا – لقي قرابة 10 مسلحين من عناصر المعارضة التشادية المتمردة مصرعهم الجمعة فى المنطقة الواقعة بين بلدة غدوة ومدينة مرزق جنوبي سبها .

وقال مصدر عسكري مسؤول بأن سلاح الجو شن غارات مكثفة على تمركزات المعارضة فى المنطقة الواقعة من بلدة غدوة وحتى ضواحي مرزق .

وأضاف بأن القوة التشادية التي تعرضت للقصف تابعة لحركة (YFR) التشادية المتمردة بقيادة الزعيم المتمرد تيمان آرديمي المقيم فى العاصمة القطرية الدوحة .

وأكد بأن هذه القوة كانت تتمركز فى عدة مواقع على بداية خط النار والتماس خارج مدينة مرزق وتشكل مايشبه طوق دفاع عن شمال شرق المدينة من أي تقدم لقوات الجيش نحوها .

وأمس الجمعة خرجت مظاهرة فى مدينة مرزق تندد بقصف المدينة وقالت بأنه تهديد للمدنيين فيما إعتبرت وسائل إعلام مقربة من جماعة الإخوان المسلمين كقناة ليبيا بانوراما وشبكة الرائد هذا القصف عملاً من ضمن حملة التطهير العرقي فى الجنوب .

وبينت صور مروعة تلقتها المرصد من موقع القصف إنتشار جثث المجموعة وتحول بعضها إلى أشلاء فيما كان بعضهم يرتدي ملابس عسكرية يتميز بها المعارضون التشاديون .

المرصد – متابعات

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