الأفريكوم توجه هذا الإتهام لروسيا بشأن ليبيا وتكـشف مخططها خلال 2019

إتهم قائد القوات الامريكية في افريقيا “افريكوم” توماس والدهاوسر، روسيا برفع تدخلها في ليبيا, مؤكدا ان أمريكا تسعى للحد من تدخلاتها وكبح مساعيها للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة.

وقال والدهاوزر إن روسيا تقيم روابط مع حكومة الوفاق وأيضا مع منافسها خليفة حفتر؛ متهما موسكو بالسعي للوصول إلى النفط الليبي وتنشيط مبيعات السلاح، وفق قوله.

وكشف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، عن أهم البنود التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019 ومن أهم البنود تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها.

وبيّن أن الاستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

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