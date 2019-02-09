اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس بالمدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا لويس باولو نافاس لمناقشة مشاريع الشركة بليبيا والأزمة المستمرة في حقل الشرارة النفطي.

حيث تباحث الجانبان مجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة وريبسول واستعرضا الأنشطة والخطط التجارية المشتركة لعام 2019 بما في ذلك آخر التطورات في حقل الشرارة.

كما أعرب الطرفان عن قلقهما حيال سلامة الموظفين المتواجدين بالحقل والإعداد الأمني العام للموقع، داعين إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلباً أساسياً لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل.

هذا وحضر الاجتماع خالد بوخطوة مدير عام الأمن والسلامة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة ومهدي اصمامة نائب المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا.

The post صنع الله ومدير شركة ريبسول في ليبيا يبحثان الأنشطة المشتركة في 2019 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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