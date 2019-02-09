مصدر يوضح اخر تطورات السفينة الجانحة “أتلنتك بيش” واقترابها من الغرق

قال مصدر مطلع من مصلحة الموانئ أن السفينة الجانحة “أتلنتك بيش” في شاطئ طرابلس أصبحت في وضع سيئ للغاية.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة”218″ ورفض الكشف عن اسمه، حقيقة الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر فيها السفينة وهي مغمورة في مياه البحر بنسبة كبيرة، إلى أنها فعلياً مهددة بالغرق في أي لحظة.

يشار إلى أن السفينة “اتلنتك بيتش” جنحت مطلع شهر يناير الماضي أثناء مرورها من مدخل الميناء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتحمل السفينة “أتلنتك بيتش” على متنها 150حاوية بضائع، ويبلغ طولها 139.5 ويعمل في طاقمها 14 شخصاً.

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