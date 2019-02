هجوم حاد على غسان سلامة بعد تصريحاته حول الانتخابات الليبية

قام عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمه بمهاجمة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة بعد تصريحاته على قناة العربية مشيراً إلى أن سلامة يقوم بتشويه الحقائق وتزييف الواقع.

حيث قال أفحميه في تصريحات صحفية أن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وفي تصريحاته الأخيرة على قناة العربية، لم يقم بأكثر من تشويه الحقائق وتزييف الواقع في كثير من المواضع، قائلاً:

“لعل أهمها عندما أدعى عدم جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في إجراء الانتخابات وأرجع السبب للتفجير الإرهابي، الذي استهدف المفوضية في حين أن تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات تقول عكس ذلك وتؤكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

يُذكر أن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، قال خلال مقابلة على قناة العربية، إنه لا يريد أن تكون الانتخابات علة لليبيين بل يريدها أن تكون دواء، لذلك تسعى البعثة لتأمين شروط الانتخابات، مشيراً إلى أن الشرط الأولي أن يكون هناك قانون لهذه الانتخابات وحتى الآن لم يصدر مجلس النواب قانوناً لتلك الانتخابات حسب قوله.

