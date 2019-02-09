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ضبط ظواهر سلبية بسوق العلالقة الأسبوعي في صبراتة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت عناصر شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي والشرطة العسكرية والحرس البلدي في صبراتة بدوريات مشتركة لضبط الظواهر السلبية في سوق العلالقة الأسبوعي.

وأشار بيان صادر عن مديرية أمن صبراتة إلى تمكن هذه العناصر من مصادرة رؤوس أغنام مسروقة من مدينة العجيلات وتم جلبها إلى السوق لغرض بيعها فضلا عن إلقاء القبض على السارقين وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم.

هذا وضبطت الدوريات عددا من مرتدي القيافة العسكرية أو المعاطف الشرطية أو ممن يقومون ببيعها بالإضافة إلى بضائع مشتبه بها.

وأهاب البيان بالمواطنين بالانتباه عند شراء أي أشياء موضع شبهة والإبلاغ الفوري عنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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