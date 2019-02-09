إنشاء 20 وحدة سكنية ومشاريع لتحسين قطاع الصحة في صبراتة

تعتزم بلدية صبراتة، إنشاء 20 وحدة سكنية متكاملة بجانب مستشفى الأورام في البلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية صبراتة، اتفق عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني مع وزير الصحة خلال زيارة أجراها الأخير للبلدية، على استكمال مشروع العلاج بالأشعة بمستشفى الأورام والمستشفى التعليمي.

وتم خلال الجولة التي أجراها الوزير، الاتفاق على إنشاء مكتب مصلحة الأحوال المدنية فرع الغربية لتسهيل الخدمات على المواطن بالمنطقة، كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية لرئيس مصلحة الأحوال المدنية لمكتب السجل المدني بالفرع البلدي تليل.

هذا وستتولى إدارة المشروعات بالمجلس البلدي صبراتة، إعداد الخرائط إعتباراً من الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا