“المشري” يشارك في يوم الإفطار الوطني في واشنطن

شارك رئيس المجلس الاستشاري للدولة السيد خالد المشري، ، في يوم الإفطار الوطني بالعاصمة واشنطن، والذي افتتحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ويهدف الحفل الذي يعقد في فبراير من كل عام إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات،، وحضر الحفل نائب الرئيس الأمريكي ووزراء الحكومة والنائب العام، وأعضاء من الكونغرس، وعدد كبير من رؤساء الدول من بينهم إلير ميتا رئيس دولة ألباينا و نانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا.

والتقى المشري خلاله بعدد من أعضاء الكونغرس والقادة السياسيين لمناقشة الوضع في ليبيا والعلاقات المشتركة.

