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قائد “أفريكوم” يحدد هدف أميركا في ليبيا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

أكد قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس والدهاوسر، ” أن أهم البنود هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها”.

وأضاف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ، ، خلال إفادته السنوية أمام الكونحرس الأميركي،  ” إن الهدف الأخر هو كبح مساع روسيا  للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة”.

وأوضح  والدهاوسر، ” أن الإستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد”.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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