الكتيبة 153 توكرة تكرم أسر شهداء الساحل الشرقي

أقيم بمعسكر الكتيبة 153 في توكرة، حفلاً لتركيم أهالي وأبناء وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من سكان مناطق الساحل الشرقي.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي لمديرية أمن توكرة، أكد آمر الكتيبة 153 اللواء مفتاح شقلوف، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، أن القوات المسلحة لن تنسى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مبيناً أن القوات المسلحة ليست لن تفرط في شبر واحد من ليبيا.

الجدير بالذكر، حضر حفل التكريم آمر الكتيبة، اللواء مفتاح شقلوف، وآمر الإدارة العامة للتسليح والذخيرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء الناجي عوض الشهيبي، وآمر اللواء 73 العميد علي القطعاني، ومدير أمن توكرة العميد رافع علي، وعميد بلدية توكرة محمود سليمان، ورئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية توكرة فرج السلة، ولفيف من الضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا