حماية الجنوب ترحب بتعيين كنه آمر لسبها وتعتبره خطوة صائبة لتأمين المنطقة

رحبت قوة حماية الجنوب بقرار المجلس الرئاسي القاضي

بتعيين الفريق ركن علي كنه آمرا للمنطقة العسكرية سبها.

وقالت القوة وفق بيان صادر عنها الجمعة، إن هذه الخطوة

في اتجاه تأمين الجنوب وحمايته من المليشيات وقطاع الطرق الذين يريدون إدخال

الجنوب في نفق مظلم؛ لأغراض خارجية وشخصية.

ودعت القوة، إلى تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أبناء

المنطقة الذين يتعرضون للقصف بالطيران والقتل والدمار من قبل قوات حفتر والمعارضة

السودانية.

يشار الى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا في 6 فبراير الحالي بتعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية