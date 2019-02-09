المشري يشارك في يوم الإفطار الوطني الأمريكي

شارك رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في يوم الإفطار الوطني بالعاصمة الامريكية واشنطن.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتتح فعاليات الاحتفال اليوم بحضور نائبه ووزراء الحكومة والنائب العام، وأعضاء من الكونغرس، وعدد كبير من رؤساء الدول بينهم إلير ميتا رئيس ألباينا ونانا أكوفو أدو رئيس غاناويهدف الحفل الذي يعقد في فبراير من كل عام إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات.

والتقى المشري خلال الحفل بعدد من أعضاء الكونغرس والقادة السياسيين لمناقشة الوضع في ليبيا والعلاقات المشتركة.

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