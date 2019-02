المتوسط :

أعلن رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر، ” أنه وفقا لإحصاءات مصلحة الاحوال المدنية فهناك زيادة ملحوظة في عدد حالات الطلاق”.

وأوضح بالتمر ، خلال تغريدة له عبر تويتر ، ” إن المصلحة وُثقت ((4091))حالة طلاق في العام 2018″.

