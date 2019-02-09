صنع الله يبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا في قطاع النفط والغاز

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، وليفر أوكزا، خطط تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما يوم الأربعاء، ناقشا فيه العديد من النقاط، أهمّها التعليم والتدريب المهني، حيث اقترح السفير الألماني وضع برنامج تبادل لفائدة مهندسي النفط الليبيين الشبان، للدراسة في الجامعات والمعاهد الألمانية.

ودعا صنع الله خلال اللقاء الشركات الألمانية، إلى الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الليبية، مشيداً بالخبرات الهندسية والتكنولوجية العالية للشركات الألمانية في قطاع الطاقة.

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