المتوسط :

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ” أنه يتواجد في أديس أبابا الى جانب الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف سلامة، خلال تغريدة له عبر تويتر، ” إنه سيتم التداول مع جيران ليبيا في سبل احترام سيادتها ووقف التدخل في شؤونها”.

وأكمل سلامة ،”يمكن لإفريقيا ان تسهم الكثير في استقرار ليبيا لما فيه مصلحتها جميعا”.

The post “سلامة” : يمكن لأفريقيا المساهمة في استقرار ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية