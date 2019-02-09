حراك جنوبي يستنكر وصول قوات تابعة لحكومة الوفاق إلى المنطقة

أصدرت مجموعة تُطلق على نفسها «حراك صوت الجنوب» بيانًا استنكرت فيه قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإرسال قوات إلى الجنوب الليبي.

وكان المجلس الرئاسي أعلن الأربعاء تعيين علي كنة قائدًا عسكريًا لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب تهدف إلى طرد الإسلاميين وتأمين المنشآت النفطية الحيوية.

واعتبر البيان الصادر، يوم الجمعة، أن دخول القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى الجنوب يهدف إلى «محاربة قوات الجيش التي دخلت الجنوب وسط فرحة وترحيب من أهله».

ورأي الحراك في بيانه أنّ قرار إرسال القوات حكومة الوفاق «مبنيّ على أجندة خارجية لا تخدم الوطن، وتجعله مستباحا تحت وطأة المعارضة التشادية».

وشدد البيان على«التأكيد على وحدة ليبيا، وعدم زرع الفتن بين المواطنين من قبل النهج السياسي»، بالإضافة إلى «حفظ السيادة الليبية للمواطنين فوق وطنهم».

وأعلن الحراك رفضه قرار المجلس الرئاسي، معتبرأ أن «الإجراء مناف للمواطنة الفعالة في إطار عدم احترام تأييد سكان الجنوب للجيش الليبي»، مطالبًا بالتراجع الفوري عن القرار»، كما فوضوا «الجيش الليبي بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على المرتزقة الذين دنسوا واستباحوا الجنوب».

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