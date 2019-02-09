اخبار ليبيا الان

برئاسة السراج.. الجمعية العمومية لشركة البريد والإتصالات تعقد إجتماعها الأول لعام 2019

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عَقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة إجتماعها الأول لعام 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات برئاسة فيصل قرقاب.

الاجتماع إستعراض بحسب المكتب الإعلامي للجمعية العمومية للشركة الليبية تقرير نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة لها وأبرز التحديات التي واجهها قطاع الإتصالات خلال عام 2018.

وتناول المجتمعون عرضاً لأهم الانجازات التي حققها القطاع مثل إطلاق خدمات الجيل الرابع المطور لكل من المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول وليبيا للإتصالات والتقنية وكذلك إعتماد إتفاقية أسعار التراسل الجديدة المخفضة وإطلاق الكابل البحري سلفيوم الذي سيساهم وبشكل كبير في رفع مستوى خدمات الإتصالات والإنترنت في البلاد وغيرها من الإنجازات.

وناقش الإجتماع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للإتصالات وإستعراض بعض المشاريع الحيوية والبرامج المستهدفة خلال سنة 2019 كمشروع مركز البيانات الوطني ومشروع ليبيا سات والتي من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع الإتصالات في ليبيا بشكل كبير.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الاول بعد إصدار السراج قراراً باعفاء عضو الرئاسي أحمد معيتيق من رئاسة الجمعية العمومية لقابضة الاتصالات وتكليف نفسه رئيساً للجمعية العمومية خلفاً لمعيتيق.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك