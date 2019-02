” صنع الله” يدعو إلى وقف العمليات المسلحة داخل حقل الشرارة النفطي

المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا لويس باولو نافاس لمناقشة مشروعات الشركة بليبيا والأزمة المستمرة في حقل الشرارة النفطي.

كما تباحث الجانبان مجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة وريبسول واستعرضا الأنشطة والخطط التجارية المشتركة لعام 2019 – بما في ذلك آخر التطورات في حقل الشرارة.

وأعرب الطرفان عن قلقهما حيال سلامة الموظفين المتواجدين بالحقل والإعداد الأمني العام للموقع ، داعين إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل.

