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المستشار بوشناف يصدر تعليماته بحجز السيارات ذات الزجاج المعتم

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف قرار بمنع الزجاج المعتم وحظر استخدام كماليات سيارات الأمن في سيارات المدنيين.

بوشناف أكد في نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنه سيتم حجز كل مركبة يخالف صاحبها التعليمات ، كما طالب وزير الداخلية بمصادرة السيارة إدارياً في حالة تكرار نفس المخالفة.

وطالب بوشناف أيضاً بإغلاق كل المحال التجارية التي تتاجر في الكماليات الأمنية بالمخالفة للقانون ومصادرة تلك الكماليات، مشيراً إلى أهمية التنفيذ والتقيد بالتعليمات الواردة في هذه القرارات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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