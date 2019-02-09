افحيمة: تصريحات سلامة بشأن عدم جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات تزييف للواقع

إفحميه نوّه في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن سلامة في تصريحاته لم يقم بأكثر من تشويه الحقائق وتزييف الواقع في كثير من المواضع وأهمها عندما أدعى عدم جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في إجراء الانتخابات وأرجع السبب للتفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية في حين أن تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات تقول عكس ذلك وتؤكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ليبيا – هاجم عضو مجلس النواب صالح إفحيمه أمس الجمعة تصريحات رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة على قناة “العربية” مشيراً إلى أن سلامة يقوم بتشويه الحقائق وتزييف الواقع.

ويرى أنه يبدو بأن إجراء الانتخابات في ليبيا أصبح رهن الإرادة الدولية والتوافق الدولي المفقود حولها وبالتالي فإن البعثة نفسها لم تعد تعلم شيئاً عن الانتخابات المنشودة.

وأشار إفحميه إلى أن الجمود السياسي يقابله تقدم كبير في المسار العسكري ما يجعل ليبيا اليوم في مفترق طرق سيحدد مستقبلها خصوصاًُ بعد الإنجارات التي حققتها المؤسسة العسكرية في الجنوب.

يشار إلى أن سلامة قال خلال مقابلة على قناة العربية “لا نريد أن تكون الانتخابات علة لليبيين بل أن تكون دواء لذلك نسعى ونعمل لتأمين شروط الانتخابات، أريد أيضا للمفوضية أن تكون بكامل جاهزيتها لتنظيم الانتخابات ولقد قامت عملية إرهابية ضد مقر المفوضية في طرابلس أملاً خلال خمسة أيام من الآن أن تكون المفوضية جاهزة بحيث تنتقل إلى مقر جديد مؤمن لنقدم لها كل التجهيزات التي تم تدميرها في العملية الإرهابية العام الماضي.