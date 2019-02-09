ثلوج وأمطار على ليبيا الثلاثاء

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك أن منخفضا جويا جديدا سيصل ليبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وسيكون محدودا إلى متوسط الفاعلية في غرب البلاد وجنوبها بينما سيكون باردا وماطرا بغزارة في مدن الشرق.

الجمعية ذكرت في صفحتها على فيسبوك أن المنخفض سيرافقه هبوط في درجات الحرارة بأغلب المدن في ليبيا وأمطار تكون خفيفة غالبا إلى متوسطة وقد تكون غزيرة بمناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

أما مرتفعات الجبل الأخضر وخصوصا منطقة سيدي الحمر فستشهد تساقطا للثلوج.. وأشارت الجمعية إلى أن تأثير المنخفض سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

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