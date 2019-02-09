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ثلوج وأمطار على ليبيا الثلاثاء

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك أن منخفضا جويا جديدا سيصل ليبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وسيكون محدودا إلى متوسط الفاعلية في غرب البلاد وجنوبها بينما سيكون باردا وماطرا بغزارة في مدن الشرق.

الجمعية ذكرت في صفحتها على فيسبوك أن المنخفض سيرافقه هبوط في درجات الحرارة بأغلب المدن في ليبيا وأمطار تكون خفيفة غالبا إلى متوسطة وقد تكون غزيرة بمناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

أما مرتفعات الجبل الأخضر وخصوصا منطقة سيدي الحمر فستشهد تساقطا للثلوج.. وأشارت الجمعية إلى أن تأثير المنخفض سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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