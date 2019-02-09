افحيمه: تصريحات سلامة الأخيرة المتعلقة بالانتخابات تشويه للحقائق وتزييف للواقع

استنكر عضو مجلس النواب صالح افحيمه، تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة التي صرح بها لأحد القنوات التلفزيونة.

وعد افحيمه في منشور أورده على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تصريحات سلامة الأخيرة المتعلقة بالانتخابات، تشويه للحقائق وتزييف للواقع، في الإشارة إلى ادعائه عدم جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في إجراء الانتخابات، بسبب التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية، مبيناً ان تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح جاءت عكس ذلك تماماً، حيث أكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات هذا العام.

وبين عضو مجلس النواب، أن اجراء الانتخابات في ليبيا مرهون بالإرادة والتوافق الدولي المفقود حولها، مؤكداً أن البعثة لم تعد تعلم أي شيء يتعلق بالانتخابات المنشودة.

وأردف افحيمه بالقول، أن الجمود السياسي يقابله تقدم كبير في المسار العسكري مما يجعل ليبيا اليوم في مفترق طرق سيحدد مستقبلها، خاصة بعد الانجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية في الجنوب.

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