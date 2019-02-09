افحيمة : سلامة يشوه الحقائق ويزيف الواقع

هاجم عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمه، يوم الجمعة، تصريحات رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، على قناة “العربية”، مشيرا إلى أن سلامة يقوم بتشويه الحقائق وتزييف الواقع.

وجاء ذلك في تصريح له لوكالة “سبوتنيك”، فقال إن “رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وفي تصريحاته الأخيرة على قناة العربية، لم يقم بأكثر من تشويه الحقائق وتزييف الواقع في كثير من المواضع”، قائلا “لعل أهمها عندما أدعى عدم جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في إجراء الانتخابات وأرجع السبب للتفجير الإرهابي، الذي استهدف المفوضية في حين أن تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات تقول عكس ذلك وتؤكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

يشار أن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، قال خلال مقابلة على قناة العربية، إنه “لا نريد أن تكون الانتخابات علة لليبيين بل نريدها أن تكون دواء، لذلك نسعى ونعمل لتأمين شروط الانتخابات، مشيرا إلى أن “الشرط الأولي أن يكون لدينا قانون لهذه الانتخابات وحتى هذه الساعة لم يصدر مجلس النواب قانونا لتلك الانتخابات”.

وأكد سلامة “أريد أيضا للمفوضية أن تكون بكامل جاهزيتها لتنظيم الانتخابات، ولقد قامت عملية إرهابية ضد مقر المفوضية في طرابلس في مايو/أيار عام 2018، أملا خلال خمسة أيام من الآن، أن تكون المفوضية جاهزة بحيث تنتقل إلى مقر جديد مؤمن لنقدم لها كل التجهيزات التي تم تدميرها في العملية الإرهابية العام الماضي”.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي بأنه “يبدو بأن إجراء الانتخابات في ليبيا أصبح رهن الإرادة الدولية والتوافق الدولي المفقود حولها، وبالتالي فإن البعثة نفسها لم تعد تعلم شيئا عن أي شيء بخصوص الانتخابات المنشودة”.

وأشار أفحميه إلى أن “الجمود السياسي يقابله تقدم كبير في المسار العسكري ما يجعل ليبيا اليوم في مفترق طرق سيحدد مستقبلها خصوصا بعد الإنجارات التي حققتها المؤسسة العسكرية في الجنوب الليبي”.

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