إجراءات مشددة على المركبات ذات الزجاج المعتم ومحلات بيع كماليات السيارات

دعا وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مدراء الأمن بالمناطق، إلى التفتيش على محلات بيع كماليات السيارات، ومصادرة معدات تعتيم زجاج السيارات.

ودعا الوزير في بيان صادر عنه، إلى مصادرة الفلاشات الضوئية، وأجهزة السارينة والأجهزة اللاسلكية، وكل ما يتعلق بالتجهيزات الأمنية.

هذا وحذر وزير الداخلية وفقاً للبيان كافة المخالفين، من إغلاق محلاتهم بشكل نهائي، في حال تكرار المخالفة.

وفي ذات السياق، دعا وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، كافة مدراء الأمن بالمناطق، بمنع تجول المركبات ذات الزجاج المعتمم، بصورة نهائية.

ودعا الزير إلى ضبطها وحجزها، والاستدلال مع من يقودها وإحاته للنيابة العامة، مشدداً على عدم الإفراج عنها، إلا بعد تسجيلها لدى قسم المرور والتراخيص المختص، على أن تصادر إدارياً إذا تكرر ضبطها.

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