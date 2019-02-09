بالصور.. انتهاء عمليات السطو المسلح في مفترق “دبر رأسك” بسبها وعودة انتشار الأجهزة الأمنية

سبها-العنوان

يشهد مفترق “دبر رأسك” بمدينة سبها هذه الأيام تواجد الأجهزة الأمنية من رجال قسمي المرور والنجدة والدعم المركزي، في حين كان هذا المفترق في وقت سابق مرتعا للظلاميين واللصوص حيث شهد عديد حالات السطو المسلح والسرقة بالإكراه.

نقاط التفتيش في مداخل ومخارج مدينة سبها تهدف إلى بسط الأمن وفرض القانون وبث الطمأنينة بين مواطني المدينة الذين عانو طيلة الفترة الماضية من سطوة المليشيات.

عودة الأمن للمدينة جاء بعد إعلان القوات المسلحة العربية الليبية عملية تطهير الجنوب، الذي عانى من العصابات الإرهابية والإجرامية و عصابات المعارضة التشادية.

وكان قد وصل فصيل من قوة مكافحة الشغب والإرهاب التابع للإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى مدينة سبها مطلع الأسبوع الماضي، وذلك للعمل على ضبط الأمن والمجاهرة به إضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية الأخرى في تطبيق القانون ومساندة الجيش الليبي في ضبط الأمن.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية