المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، ” إن تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة المتعلقة بالانتخابات، تشويه للحقائق وتزييف للواقع”.

وأضاف افحيمة ، خلال تدوينة له عبر صفحته بموقع الفيسبوك ،” إن تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح جاءت عكس ذلك تماماً، حيث أكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات هذا العام”.

وأوضح عضو مجلس النواب، “أن إجراء الانتخابات في ليبيا مرهون بالإرادة والتوافق الدولي المفقود حولها، وً البعثة لم تعد تعلم أي شيء يتعلق بالانتخابات المنشودة”.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة قد أكد عدم جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في إجراء الانتخابات، بسبب التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية.

The post برلماني : تصريحات ” سلامة” عن عدم جاهزية ” العليا للانتخابات ” تشويه للحقائق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية