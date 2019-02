“صنع الله” لـ ” السفير الألماني” : يجب إبقاء ” الوطنية للنفط” بعيدة عن التجاذبات السياسية

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوكزا، بمقر المؤسسة بطرابلس، وذلك لبحث خطط تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي ، العديد من النقاط، أهمّها التعليم والتدريب المهني، حيث اقترح السفير الألماني وضع برنامج تبادل لفائدة مهندسي النفط الليبيين الشبان للدراسة في الجامعات والمعاهد الألمانية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على تعاون المؤسسة المتواصل مع الشركات الألمانية، داعيا إيّاها للاستثمار في مشاريع النفط والغاز الليبية، ومشيدا بالخبرات الهندسية والتكنولوجية العالية للشركات الألمانية في قطاع الطاقة.

وشدد صنع الله على ضرورة إبقاء المؤسسة مستقلّة وبعيدة عن كلّ التجاذبات السياسية.

