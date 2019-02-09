سلامة: أفريقيا قادرة على المساهمة في استقرار ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تواجده في العاصمة الأثيبويية أديس لإجراء مباحثات مع جيران ليبيا، حول سبل احترام سيادتها ووقف التدخل في شؤونها.

وأوضح سلامة في تغريدة على تويتر اليوم، أن أفريقيا قادرة على المساهمة في استقرار ليبيا.

الجدير بالذكر، يعقد اليوم الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الافريقية الـ32 المنعقدة حالياً بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، حيث يأتي هذا الاجتماع، ضمن سياق التزام الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم، دعماً للعملية السياسية في ليبيا.

هذا وسيشارك في الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي.

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